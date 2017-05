Usa: Trump valuta Mike Rogers per dopo Comey a Fbi

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - Mike Rogers, l'ex parlamentare repubblicano e agente dell'Fbi in Michigan, e' in corsa per sostituire James Comey alla guida dell'Fbi. Rogers, afferma la casa Bianca, e' uno dei nomi in considerazione. Rogers è stato parte del transition team di Trump ma è stato allontanato nello stesso periodo in cui a Chris Christie è stata tolta la guida del transition team. Il nome di Rogers era circolato anche per il ruolo di capo della Cia, poi assunto da Mike Pompeo.