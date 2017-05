Lo stipendio di una mamma (se ci fosse)? Come un manager

Il..."lavoro" di mamma? Vale (in un ideale stipendio, si badi bene) come un manager. In vista della festa dedicata alla mamma (domenica 14 maggio) qualcuno ha pensato di calcolare, in termini economici, quello che prenderebbero le mamme se facessero l'autista privata, la chef a domicilio, la collaboratrice domestica, la personal shopper, la psicologa, la maestra e tanto, tanto altro. "Viking" ha analizzato le risposte di un campione di 500 madri, calcolando che ogni mamma si meriterebbe uno stipendio di circa 51.400€ lordi l’anno! Oltre 4.200 ogni mese. ProntoPro lo ha calcolato in circa 3.045 euro netti al mese. Come un manager, appunto.