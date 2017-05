Pedopornografia: migliaia di video e foto su pc, arrestato

(ANSA) - COSENZA, 11 MAG - Aveva a casa centinaia di migliaia di immagini e video dal contenuto pedopornografico. Per questo un quarantenne cosentino, incensurato, è stato arrestato con l'accusa di pornografia minorile aggravata per avere tenuto e divulgato il materiale. L'uomo, residente a Cosenza, è stato rintracciato ed arrestato ad Alessandria dagli agenti della squadra mobile cosentina in collaborazione con quelli della mobile della città piemontese. Nel corso di una perquisizione a casa dell'uomo, disposta dal pm della Procura di Catanzaro Debora Rizza, gli agenti hanno trovato computer e supporti informatici con video ed immagini di natura pedopornografica. In particolare sono stati trovati 280.909 file, suddivisi in 3.557 cartelle per un totale di 360 giga di materiale con un'ulteriore specifica in base all'età dei minori ritratti. (ANSA).