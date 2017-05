Usa: Trump, le mie tasse? Quando lascio Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - "Pubblicherò la mia dichiarazione dei redditi quando sarò fuori dalla Casa Bianca". Lo afferma il presidente Donald Trump in un'intervista a The Economist. "Potrei pubblicarle quando lascio perché sono molto orgoglioso delle mie tasse. Ho fatto un buon lavoro", mette in evidenza Trump, affermando comunque che nessuno è interessato alla sua dichiarazione dei redditi se non i democratici e i giornalisti.