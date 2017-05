WASHINGTON - Sette giorni dopo il suo insediamento alla Casa Bianca il presidente Donald Trump invito' a cena il direttore dell'Fbi James Comey (adesso licenziato da Trump) chiedendogli di promettergli lealta'. Lo scrive il New York Times citando fonti informate, secondo cui Comey garanti' "onesta'" al commander in chief ma declino' la promessa di lealta', affermando di non poter essere ''affidabile'' nel senso politico convenzionale.