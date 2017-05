Usa: Tillerson, non saremo precipitosi in politiche su clima

WASHINGTON, 12 MAG - L'amministrazione Trump non sara' precipitosa nel prendere decisioni circa le sue politiche sul clima. Lo ha sottolineato il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, in un intervento a Fairbanks, in Alaska, durante un incontro con esponenti dell'Arctic Council, gruppo che da' voce ad interessi locali e delle popolazioni indigene, che ha adottato un documento, la 'Fairbanks Declaration 2017' in cui si mette in evidenza che nell'Artico il riscaldamento climatico e' il doppio rispetto alla media globale.