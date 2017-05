Pechino apre a manzo e gas americano, esporta pollo cotto

WASHINGTON - La Cina aprira' le sue porte al manzo americano e consentira' alle aziende Usa di portare nel Paese gas naturale (liquefatto), mentre a breve carni di pollo -soltanto cotte- dalla Cina potranno arrivare sul mercato americano. Lo prevede un accordo commerciale raggiunto tra Stati Uniti e Cina, dopo l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, lo scorso aprile a Mar-a-lago, in Florida. Per il segretario al Commercio Usa Wilbur Ross e' un ''risultato erculeo'' raggiunto in tempi record.