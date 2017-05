Usa: sorella Kushner salta incontro con investitori in Cina

WASHINGTON - La sorella di Jared Kushner, genero e consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non sara' presente ad una conferenza di investitori in Cina questo weekend, dopo essere stata criticata per aver menzionato la parentela con Trump e le sue politiche che prevedono facilitazioni per visti agli investitori negli Usa. Nicole Kushner Meyer, che rappresenta le societa' della famiglia Kushner in Cina, non compare nel programma dei meeting previsti per i prossimi giorni, mentre il Washington Post aveva riferito che il suo nome compariva tra i presenti ad un evento a Shenzhen.