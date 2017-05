Fidanzati uccisi: Corte via libera a testimonianza Kari

(ANSA) - UDINE, 12 MAG - Lorenzo Kari, l'uomo di 54 anni che nel luglio 2015 parlò agli inquirenti della pista "bresciana" per il duplice delitto della coppia di fidanzati Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi a Pordenone, testimonierà oggi, a Udine, nel processo in corso davanti alla Corte di Assise contro Giosuè Ruotolo, unico imputato del duplice delitto. Lo ha stabilito la Corte d'Assise che ha ammesso la testimonianza di Kari come teste assistito. Il pm Pier Umberto Vallerin ha precisato che, nella vicenda, Kari è indagato per calunnia e false informazioni al pm. In precedenza l'avvocato di parte civile Serena Gasperini aveva chiesto alla Corte di acquisire il "diario clinico del carcere per verificare se Kari ha assunto farmaci che possano incidere sulla memoria per valutare l'attendibilità dei suoi ricordi".