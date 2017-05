(ANSA) - BOLZANO, 12 MAG - Il ministro degli esteri austriaco Sebastian Kurz chiede elezioni anticipate. "Non è giusto - afferma - continuare con questa campagna elettorale permanente, è perciò meglio tornare al voto". Per quanto riguarda la guida del partito popolare Oevp, il ministro 30enne non ha sciolto le riserve. "Una cosa è certa, così non possiamo continuare", dice. "Il partito - aggiunge - deve accogliere le teste migliori, a prescindere della tessera di partito".