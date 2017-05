Esplosione vicino alla sede delle Poste: 2 deflagrazioni, una più pontete

Aveva un timer l’ordigno esploso stamattina nel parcheggio delle poste di via Marmorata a Roma. Secondo quanto si è appreso, il pacco era in plastica e aveva dentro due bottigliette con del liquido, probabilmente benzina, e un timer. A quanto accertato, ci sono state due esplosioni da quell'unico ordigno.

Secondo alcune testimonianze le esplosioni sarebbero state due, una più potente e un’altra più ridotta. I primi accertamenti parlano di un ordigno rudimentale posto in una scatola di plastica messa tra due auto parcheggiate, una di queste è un furgoncino delle poste.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo in relazione all’esplosione di un ordigno rudimentale avvenuto questa mattina in un parcheggio laterale della sede delle Poste in via Marmorata, a poca distanza da piazzale Ostiense. I magistrati di piazzale Clodio attendono una informativa da parte delle forze dell’ordine intervenute. Al momento non si è esclude alcuna ipotesi anche quella della matrice anarchica del gesto.

Tra le ipotesi di lavoro degli inquirenti romani che indagano sull'ordigno esploso in via Marmorata anche quella che fosse radiocomandato. La polizia scientifica sta esaminando la zona dove è avvenuta l'esplosione.

E’ stata evacuata la posta di Via Marmorata, a Roma, dopo l’esplosione di un ordigno avvenuta questa mattina attorno alle 10. Sul posto sono ancora in corso i rilievi della polizia scientifica. Dalle primissime informazioni sembra che l’ordigno sia stato posizionato sotto un furgone. Al vaglio degli investigatori le telecamere di videosorveglianza della posta che potrebbero aver immortalato chi ha posizionato l'ordigno.

Nell’ordigno esploso nel parcheggio nel parcheggio di via Marmorata a Roma c'erano tracce di liquido infiammabile, tipo benzina. Lo ha riferito la polizia che indaga.