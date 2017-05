Gay: Yuri Guaiana, in Cecenia le persone vengono uccise

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "Ricordiamoci che in Cecenia le persone vengono uccise, vengono arrestate e quando le arrestano spesso vengono torturate. E poi quando vengono liberate trovano famiglie pronte ad ucciderli per salvare l'onore delle famiglie". Lo ha detto all'ANSA, in una videointervista, Yuri Guaiana, l'attivista fermato ieri a Mosca durante un'azione per i diritti degli omosessuali e rientrato in tarda serata in Italia. E quando gli è stato domandato se durante l'arresto ha avuto paura ha risposto: "Si', certamente, ma siamo stati trattati con rispetto", aggiungendo "le firme le consegneremo e continueremo a fare le azioni per i diritti umani".