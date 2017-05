L. elettorale: Mazziotti, spero che Pd voti testo base

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il Pd farà le sue valutazioni, ma confido che martedì voterà il testo base". Lo afferma Andrea Mazziotti (Civici e Innovatori), presidente della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio e relatore della legge elettorale, intervenendo ai microfoni di Radio Anch'io. "La proposta presentata ieri in commissione dal Partito Democratico- aggiunge- a me personalmente piace anche, ma ha incontrato il veto di quasi tutti gli altri gruppi. Sono consapevole che il testo è una soluzione minimale e personalmente preferisco i sistemi maggioritari, ma di fronte a molti veti incrociati avevo il dovere, come relatore, di perseguire due obiettivi che considero imperativi: fare una legge omogenea conforme alle raccomandazioni della Consulta e partire da un testo che avesse il più ampio consenso possibile".