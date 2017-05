Alpini: generale Bonato, adunata è parte vita di ogni alpino

(ANSA) - TREVISO, 12 MAG - Tantissima gente ha partecipato questa mattina sia alla cerimonia dell'Alzabandiera in Piazza della Vittoria che all'inaugurazione della "Cittadella degli Alpini" a Treviso, eventi che hanno dato ufficialmente il via alla 90/a Adunata Nazionale degli Alpini. Come ha più volte sottolineato il Comandante delle Truppe Alpine, generale Federico Bonato, l'Adunata fa parte della vita di ogni Alpino, un momento di grande festa nel segno dell'amicizia più sincera da trascorrere con persone che condividono gli stessi valori e che nutrono lo stesso forte senso di appartenenza al Corpo. Questa sera arriverà in città la Bandiera di Guerra del 7° reggimento Alpini della Brigata Julia, decorata di due Croci di cavalleria dell'Ordine Militare di Savoia, quattro Medaglie d'Argento al Valor Militare, due Medaglie di Bronzo al Valor Militare ed una Medaglia d'Oro al Valor Civile.