Truffa all'esame di guida, risposte arrivavano da auricolare

CATANIA, 12 MAG - Un candidato attrezzato da 'spia', con microcamera e auricolari nascosti, che riceveva informazioni radio da un professionista del settore per superare gli esami. E' la scoperta della polizia stradale di Catania che ha trovato un giovane che stava sostenendo la prova scritta dell'esame di guida che, grazie a un cellulare con la micro camera occultata dietro ad un bottone forato, permetteva al titolare di un'autoscuola di dare le risposte giuste al candidato. La voce gli arrivava attraverso un micro auricolare che l'esaminando aveva nascosto dentro l'orecchio, ma in modo così profondo per renderlo 'invisibile' che per poterlo estrarre sono dovuti intervenire dei medici. Il 'materiale' elettronico è stato sequestrato e il candidato e il titolare dell'autoscuola sono stati denunciati in stato di libertà per truffa aggravata.