(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il 5 e il 6 maggio nelle immediate vicinanze dell'incendio alla Eco X di via Pontina sono stati rilevati valori "estremamente più elevati" di diossina, oltre 700 volte la soglia di rischio per la salute. E' quanto si legge in una nota dell'Arpa Lazio. Il giorno in cui è divampato il rogo quindi le rilevazioni indicavano una percentuale di concentrazione di diossine e furani di 77,5 picogrammi per metro cubo, a fronte del limite di 0,1 picogrammi per metro cubo indicato dall'Oms.