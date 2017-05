Almeno 5 pianeti in grado di ospitare la vita

Un pugno di pianeti simili alla Terra, almeno cinque su 20 candidati, sono potenzialmente in grado di ospitare la vita e sono ritenuti i più affascinanti. Obiettivo degli astronomi è studiarne le atmosfere per capire se possono ospitare forme di vita. «Da qualche anno abbiamo iniziato a scoprire pianeti sulla cui superficie vi potrebbero essere condizioni adatte alla formazione di esseri viventi», ha spiegato l’astronomo Raffaele Gratton dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, in occasione della conferenza sui pianeti abitabili organizzata all'Accademia dei Lincei.



Questi cinque pianeti sono ospitati da tre stelle: Proxima Centauri, la più vicina al Sole, Trappist-1 e LHS1140, che si trovano a distanze comprese tra 4 e 40 anni luce da noi. Dei quasi 3.000 pianeti esterni al Sistema Solare noti, sono solo circa 20 quelli rocciosi come la Terra che si trovano nella cosiddetta zona abitabile, ossia la regione intorno ad una stella dove le temperature sono tali da permettere l’esistenza dell’acqua liquida. Tuttavia, di questi, i più interessanti sono quelli che ruotano intorno a stelle relativamente vicine, perché sono più facili da studiare.

Per esempio Trappist-1, che è a 40 anni luce, ospita ben 7 fratelli della Terra, di cui almeno 3 nella cosiddetta zona abitabile. Ma il più affascinante di tutti è sicuramente LHS 1140b, perché la sua stella, anch’essa a 40 anni luce, «è più brillante di Trappist 1 e questo - osserva Gratton - ci permette di studiarlo meglio mentre passa davanti al disco del suo astro».

Anche Proxima b è molto interessante ma ha un problema: dalla Terra non è possibile osservarlo mentre passa davanti alla sua stella. Per superare questo limite, ha rilevato l’astronomo, «si proverà a studiarlo con altre tecniche, come l’osservazione diretta del pianeta». La sfida sarà quella di studiare le atmosfere di questi pianeti, «per ospitare forme di vita, la loro atmosfera dovrebbe contenere ossigeno, vapore acqueo e ozono, più altri gas come metano e anidride carbonica».

Fare queste ricerche sarà possibile con i grandi strumenti del prossimo decennio: come il telescopio spaziale James Webb della Nasa e il gigantesco telescopio E-ELT dell’Osservatorio Europeo Meridionale (Eso) in Cile, alla cui costruzione partecipano astronomi e aziende italiane. Parallelamente sarà potenziata la caccia al gemello della Terra, con ben tre missioni spaziali, come Cheops e Plato dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), alle quali partecipa anche l’Italia, e la missione Tess della Nasa.