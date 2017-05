Migranti: Serracchiani,condannare violenza senza graduatorie

(ANSA) - TRIESTE, 12 MAG - "I razzisti vogliono respingere i richiedenti asilo, io voglio accogliere chi scappa dalla guerra. I razzisti pensano che una violenza fatta da uno straniero sia peggiore di quella fatta da un italiano, per me la violenza è sempre e comunque da condannare, senza colore e senza graduatorie. Se occorre lo ripeto". Lo scrive la Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, sul proprio profilo Facebook, ribadendo un concetto che aveva già espresso ieri sera in un tweet. "Al di là del caso specifico - aggiunge Serracchiani - in cui le responsabilità saranno accertate dalle autorità, io ho sentito il dovere di dire una cosa che credo di buon senso, anche se scomoda. E credo di aver detto una cosa evidente alla stragrande maggioranza dei nostri concittadini. Non rendersene conto significa fare il gioco di quelli che razzisti lo sono veramente".