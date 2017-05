Piano anti-dissesto: D'Angelis, ci sono 29 mld di euro

(ANSA) - ANCONA, 12 MAG - Contro il dissesto idrogeologico "per i prossimi 10-15 anni abbiamo 29 miliardi di euro per 11.500 interventi nel Paese, 379 per le Marche, dove finanzieremo 227 interventi". Lo ha detto oggi Erasmo D'Angelis, coordinatore della Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, durante un seminario ad Ancona - una delle 21 tappe dell'iniziativa - sulle nuove linee di progettazione dell'assetto idrogeologico. "Italia Sicura - ha osservato - opera da tre anni. E' una struttura di lungo periodo, istituita dal precedente governo ma che va al di là della durata dei singoli esecutivi. Abbiamo risorse importanti, come gli 11,5 miliardi che finanziano con bonus fiscali dell'85% interventi antisismici nei condomini". "Sul dissesto idrogeologico - ha continuato D'Angelis - abbiamo già recuperato 2,3 miliardi di somme non spese dal 2000 al 2014". Importi che hanno permesso "36 interventi già avviati nelle Marche, per una spesa di 24 milioni di euro". Quanto ai prossimi 10-15 anni, ha aggiunto, ''abbiamo 29 miliardi di euro per 11.500 interventi nel Paese, 379 per le Marche, dove finanzieremo 227 interventi". Secondo D'Angelis, "occorre incentivare la progettazione, perché il 90% degli interventi non ha progetto. Purtroppo c'è una regola che permette ai Comuni di finanziare la progettazione se l'intervento è finanziato, ma i finanziamenti arrivano solo se c'è il progetto: si capisce che si entra in un circolo vizioso". Circostanze, ha concluso, per cui è stato anche "stanziato un fondo di 100 milioni di euro per spesare la progettazione. Nel complesso si tratta di un intervento importante di lungo periodo, una svolta culturale che porta sicurezza e occupazione". (ANSA).