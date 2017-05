Minore incinta sfruttata per accattonaggio, due denunciati

(ANSA) - VERONA, 12 MAG - Due persone di etnia rom sono state segnalate all'autorità giudiziaria dalla polizia municipale di Verona per i reati di riduzione in schiavitù aggravata. I due coniugi, di nazionalità romena, rispettivamente di 47 e 41 anni, sono stati sorpresi nelle vie del centro a chiedere l'elemosina utilizzando anche una 16enne, in stato interessante, che avevano avuto in affidamento dal Tribunale. Dalle indagini è emerso la coppia era stata fermati numerose volte dagli agenti impegnati in servizi anti accattonaggio, accumulando decine di sanzioni al regolamento di Polizia urbana. Dopo gli accertamenti i due coniugi sono stati denunciati in stato di libertà, mentre il Tribunale dei minori di Venezia ha disposto il trasferimento della 16enne in una struttura protetta.