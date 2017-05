Profili Facebook di inconsapevoli donne single venduti in e-book

Due e-book dal titolo «donne single a Lecco» e «donne single a Monza» contenenti migliaia di profili Facebook di ignare donne, sono stati messi in vendita su una piattaforma di auto pubblicazione.

La notizia, diffusa in rete dal Corriere della Sera, riguarda due dubbie pubblicazioni pubblicizzate con lo slogan «al costo di un singolo drink! Quanto tempo impiegheresti per cercarle tutte?».

A diffonderlo per prima, lo scorso 23 aprile, sarebbe stata una sedicente associazione culturale non-profit di promozione sociale. Il prezzo della singola edizione, che include profili di donne residenti in provincia di Lecco e Monza che sul proprio status in rete non hanno specificata la propria situazione sentimentale o si descrivono single, è di circa sette euro.

Il link ai due e-book, inoltre, annuncia che la distribuzione della pubblicazione terminerà questa sera. «Acquistabili entro il 12 maggio, al costo di una birra», si legge nella presentazione.

La squadra Mobile della Polizia di Lecco, sentita la Procura della Repubblica, ha dato corso a una prima serie di indagini e accertamenti sul catalogo pubblicato e diffuso sul web e denominato «Catalogo donne single Lecco» nel quale vengono raccolti 1.218 profili Facebook di donne maggiorenni e minorenni che hanno indicato come residenza Lecco e provincia e si dichiarano single. Il catalogo viene venduto al costo di 7,01 euro su un sito.

Attraverso la tracciatura del flusso monetario e altri accertamenti di tipo informatico, gli investigatori sono riusciti a individuare la società alla quale fa capo la pubblicazione. Si tratta - come rende noto la Questura di Lecco - della Lulu Press Inc con sede a Raleigh (Carolina del Nord, negli Usa) società fondata nel 2002 da Robert Young con lo scopo di permettere agli autori di pubblicare le proprie opere senza incaricare un editore. E’ stato inoltre verificato che il soggetto dichiaratamente titolare del copyright del catalogo, tale Orangita Books, corrisponde a un’associazione culturale Non-profit all’interno della quale ha un ruolo attivo un lecchese che è stato identificato.

Oggi nel corso della giornata si sono presentate alcune ragazze riconosciutesi nel catalogo, per sporgere querela i cui profili giuridici verranno vagliati dall'autorità giudiziaria.