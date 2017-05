G7: domani corteo protesta a Bari, attesi 400 manifestanti

(ANSA) - BARI, 12 MAG - Sono attesi circa 400 manifestanti - secondo gli organizzatori - al corteo pacifico organizzato per domattina a Bari dal coordinamento 'Pugliacontroilg7' nell'ambito della mobilitazione contro il G7 Finanze in corso nel capoluogo pugliese. Il corteo partirà alle 9 dall'ingresso principale del Parco 2 Giugno, in viale Einaudi, percorrerà le strade principali del quartiere Carrassi e si concluderà in largo Ciaia, lungo un percorso concordato con la Questura che sorveglierà la manifestazione. Lungo le vie interessate dal corteo c'è fin da oggi il divieto di sosta per le auto e domani i percorsi di bus e navette saranno deviati. Alla manifestazione sono attese, secondo gli organizzatori, parteciperanno collettivi studenteschi, lavoratori provenienti da tutta la regione, centri sociali, sindacalisti di base, gli attivisti del movimento 'No Tap' e di Alternativa Comunista, unico partito ad aver aderito all'iniziativa.