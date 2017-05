Bestie Satana: affidamento in prova per Elisabetta Ballarin

(ANSA) - BRESCIA, 12 MAG - Il tribunale di sorveglianza di Brescia ha concesso l'affidamento in prova a Elisabetta Ballarin, condannata a 22 anni di carcere in concorso con Andrea Volpe per l'omicidio di Mariangela Pezzotta, una delle vittime del gruppo delle Bestie di Satana negli anni 90. Elisabetta Ballarin già dallo scorso anno stava godendo della semilibertà e rientrava nel carcere di Verziano, in provincia di Brescia, solo la notte. Ora con il nuovo provvedimento non avrà quest'obbligo.