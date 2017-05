Madre di Provvisionato: 'Gioia dopo 21 mesi di attesa'

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "Dopo 21 mesi di attesa le speranze si affievolivano: adesso siamo felicissimi, provo una gioia grande, potremo riabbracciare nostro figlio dopo mesi di attesa". Con queste parole Doina Coman, la madre di Cristian Provvisionato, ha commentato la liberazione del figlio fermato in Mauritania alla fine di agosto del 2015 e da allora fino ad oggi in custodia cautelare. Secondo quanto riferito dai famigliari, Provvisionato dovrebbe rientrare in Italia questa notte, a Roma. L'annuncio della liberazione era stato dato su Twitter dal ministro degli Esteri Angelino Alfano. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha ringraziato il presidente della Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz per la liberazione di Cristian.