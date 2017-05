Muore in ospedale durante colonscopia, medico indagato

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAG - Era entrato in ospedale ad Adria per una colonscopia, che ha avuto luogo mercoledì, ma dall'anestesia non si è più svegliato. È morto così Giovanni Volante, 86 anni, di Taglio di Po. I parenti hanno presentato un esposto ed ora la Procura della Repubblica di Rovigo ha indagato un medico e disposto l'autopsia sul corpo dell'anziano.