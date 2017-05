Venezuela: ancora proteste, partito oppositore e allevatori

CARACAS - Ennesimo fine settimane di proteste in Venezuela. Per oggi sabato sono previste manifestazioni in diverse citta' del paese da parte del partito oppositore Voluntad Popular. E anche gli allevatori intendono scendere in piazza. Ad annunciare l'iniziativa di Voluntad Popular e' stato Freddy Guevara, coordinatore nazionale del partito e primo vicepresidente del Parlamento. In una serie di tweet, Guevara ha chiesto di aderire alla protesta con ogni mezzo, ''in auto, barca, trattore, bus, a cavallo, moto, biciclette o a piedi''.