Usa:Wsj, Trump pensa a cambio team e strategia comunicazione

WASHINGTON - Donald Trump sta considerando grandi cambiamenti nel suo team per la comunicazione e nella sua strategia, ritenendolo responsabile di non essere riuscito a placare le polemiche per il licenziamento del capo dell'Fbi. Lo scrive il Wsj citando vari dirigenti dell'amministrazione. Tra le mosse la possibile sostituzione del portavoce Sean Spicer, che oggi era tornato sul podio dopo alcuni giorni al Pentagono come riservista. In una intervista a Fox News, incalzato sul futuro di Spicer, Trump si e' limitato a dire ''c'e' stato fin dall'inizio".