Morte in rogo: continuano ricerche, possibili complici

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Continuano le indagini per risalire al responsabile materiale dell'incendio del camper, avvenuto alcuni giorni fa a Roma e nel quale sono morte tre sorelle di etnia Rom di 20, 8 e 4 anni. Gli investigatori sono al lavoro per rintracciare un sospettato, immortalato dalle telecamere mentre lancia una bottiglia incendiaria contro il mezzo in cui dormiva la famiglia, parcheggiato nei pressi di un centro commerciale alla periferia di Roma. Al setaccio alcuni campi nomadi della città. Tra le ipotesi, però, anche quella che l'uomo possa aver abbandonato la capitale dunque le ricerche sono state estese anche fuori Roma. Non si esclude, inoltre, che possa aver agito con la complicità di altre persone, che lo aspettavano magari nei pressi del parcheggio sopra al centro commerciale di Via della Primavera, nel quartiere di Centocelle.