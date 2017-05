Pakistan: commando armato uccide 10 operai in Baluchistan

(ANSA) - ISLAMABAD, 13 MAG - Almeno dieci operai impegnati nella costruzione di una strada sono stati uccisi oggi in Pakistan da un commando armato che è riuscito per il momento a far perdere le sue tracce. Lo ha reso noto la polizia pachistana. Il commissario Bashir Banglazai ha indicato al riguardo che l'incidente è avvenuto in due aree del distretto di Gawadar, nella provincia centrale di Baluchistan, e che tutte le vittime sono originarie della vicina provincia di Sindh. I media pachistani sottolineano che l'attacco è avvenuto in una zona considerata fulcro del Corridoio economico China-Pakistan (Cepec) in cui Pechino prevede di investire 46 miliardi di dollari. Inoltre proprio oggi il primo ministro Nawaz Sharif, accompagnato dai governatori di quattro province pachistane, ha firmato nella capitale cinese accordi per rafforzare la cooperazione fra i due Paesi.