Papa a Fatima: i 2 pastorelli sono santi

(ANSA) - FATIMA, 13 MAG - I due pastorelli di Fatima Francisco e Giacinta Marto sono santi: papa Bergoglio ha letto la formula canonica che li iscrive nel registro dei santi. Lo ha fatto nella messa davanti al santuario che ricorda le apparizioni cominciate il 13 maggio 1917, di cui beneficiò anche la cugina Lucia. I due piccoli veggenti erano stati beatificati da papa Wojtyla, a Fatima, il 13 maggio 2000. Di Lucia, morta nel 2010, è in corso l'iter di beatificazione. "Non potevo non venire qui", ha detto il Papa nell'omelia, e "supplico per tutti i miei fratelli nel Battesimo e in umanità, in particolare per i malati e i disabili, i detenuti e i disoccupati, i poveri e gli abbandonati". Francesco ha invocato "una vera e propria mobilitazione generale contro questa indifferenza che ci raggela il cuore e aggrava la nostra miopia. Non vogliamo essere una speranza abortita!". Ha quindi auspicato che "sotto la protezione di Maria" i cristiani siano "nel mondo sentinelle del mattino" e riscoprano "il volto giovane e bello della Chiesa".