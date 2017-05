(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Non c'è sviluppo senza tutela dei diritti umani, e non si può parlare di democrazia se non sono garantite le liberta fondamentali come quella di espressione e di stampa e non viene messa al bando ogni forma di tortura: se non si fa questo non si può parlare di democrazia". Lo ha detto nell'Aula di Montecitorio la presidente della Camera Laura Boldrini alla sessione plenaria dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, a cui partecipano anche i presidenti dei Parlamenti di Turchia e Egitto. "Su questo non è ammesso alcun cedimento nemmeno adducendo ragioni di sicurezza o di ordine pubblico", conclude Boldrini.