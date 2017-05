(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Noi ci proveremo". Così replica su Facebook Matteo Renzi a un lettore che lo invita a fare una "buona" legge elettorale. Nelle risposte a un post sulla sua pagina, il segretario del Pd ricorda di non avere "privilegi": "Quali privilegi, scusi? Devo ribadirle - replica a chi lo attacca - che non ho immunità, non ho indennità, non ho vitalizi". "Il mio reddito l'ho diminuito di molto! Quello degli altri abbiamo cominciato con gli 80 euro e la riduzione delle tasse", aggiunge.