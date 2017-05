Migranti: Grasso, Ue recepisca messaggio umanità Italia

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "L'Italia sta gestendo i flussi migratori soccorrendo, accogliendo, restituendo a ogni persona la dignità di essere umano". Lo dice il presidente del Senato, Pietro Grasso, alla sessione plenaria dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo. "Ma non ci siamo fermati a questo: lavoriamo con intensità e costanza a Bruxelles, nel Mediterraneo, alle Nazioni Unite per stabilizzare le crisi geopolitiche, a partire da quella libica, per sostenere lo sforzo dei Paesi di transito e per aiutare lo sviluppo dei Paesi da cui provengono i migranti. Un messaggio universale di umanità - ribadisce - che ci aspettiamo sia raccolto dall'Unione europea ma anche da tutti i Paesi della sponda sud".