Boris Johnson minaccia la Ue: "Vuole dissanguarci, Bruxelles dovrebbe pagare noi"

Potrebbe essere Bruxelles a dover pagare il conto per la Brexit, in quanto la Gran Bretagna ha contribuito a tanti istituti e beni europei: a suggerirlo, in un'intervista al Daily Telegraph, è il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson, che ha accusato l’Unione Europea di voler dissanguare il Regno Unito.

Johnson ha sostenuto che ci sono molte "buone ragioni" in base alle quali Londra dovrebbe avere i soldi indietro da Bruxelles. In caso non si dovesse trovare un accordo sulla Brexit, la Gran Bretagna potrebbe andarsene senza pagare «un penny».

Nell’intervista esclusiva al Daily Telegraph, il ministro degli esteri britannico si dice d’accordo con l’ex leader conservatore Iain Duncan Smith, secondo il quale il Regno Unito dovrebbe ricevere rimborsi dalla Ue. «Ci sono molte buone ragioni per essere d’accordo», ha osservato Johnson. «Ci sono beni europei, ora non voglio entrare troppo in dettaglio nei negoziati, ma ci sono beni in cui la Gran Bretagna ha quote ed ha pagato per lungo tempo. Ci sarà la necessità di valutare il valore di questi beni».

«Certamente - ha sottolineato - ritengo che il conto che ci è stato presentato dalla Ue sia assurdo». Si tratta, ha ricordato, di quasi 100 miliardi di euro per pagare le conseguenze dell’uscita dall’Unione. Ciò, ha detto Johnson, è «succhiare il sangue».

Ad avviso del ministro, sono state «vergognose» le notizie fatte filtrare dall’incontra Downing Street tra il primo ministro Theresa May e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il negoziatore Brexit Michel Barnier : "ciò ha dimostrato - ha spiegato Johnson - che Bruxelles è spietata nelle sue tecniche negoziali».

«La logica dietro al conto presentato dalla Ue è assolutamente pretestuoso». «Potremmo andarcene via definitivamente senza pagare», ha minacciato.