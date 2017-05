Enpa denuncia ditte cinesi Prato,maltrattano cani da guardia

(ANSA) - PRATO, 13 MAG - Il fenomeno dei cani molossoidi acquistati per difesa dai cinesi a Prato si sta espandendo: così lanciano l'allarme le guardie zoofile dell'Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), intervenuti in casi di maltrattamento di cani da guardia. L'Enpa ha contestato 17 sanzioni amministrative al Macrolotto per custodia in spazi angusti, con cani legati a catena corta o tenuti su terrazzi, e senza iscrizione all'anagrafe canina. Per i cani molossoidi invece è stato riscontrato il taglio della coda in due episodi. "Nei controlli a ditte cinesi - dice l'Enpa - risulta evidente l'aumento dell'utilizzo di razze canine particolarmente impegnative (tra cui rottweiler, pitbull, pastori tedeschi) per la guardia alle proprietà senza che i proprietari abbiano cognizione del comportamento e della pericolosità" perciò i cani sono "trattati come oggetti da usare senza una minima cognizione sulla tutela e benessere degli animali".