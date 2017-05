(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Tutti hanno diritto di vivere la propria vecchiaia in maniera decorosa, senza preoccupazioni e senza privazioni materiali o morali. Per questo garantiremo a tutti una pensione minima di 1000 euro non tassabili per 13 mensilità, restituendo a tutti gli anziani la dignità del loro passato di protagonisti nella società, per il valore umano e l'esperienza di cui sono portatori": lo annuncia Silvio Berlusconi in un messaggio ad un convegno sulla condizione femminile in corso a Monza.