(ANSA) - WASHINGTON, 13 MAG - ''Sono gli outsider che cambiano il mondo'': Donald Trump ha invitato gli studenti della Liberty University, Virginia, a seguire le loro convinzioni anche quando non e' facile e a ''far fronte alle critiche di coloro che mancano dello stesso coraggio, della stessa forza per fare ciò che e' giusto''. Parole che sono sembrate evocare un parallelismo con la sua figura e con le continue critiche che sta subendo per le sue decisioni, ultima delle quali il licenziamento del capo dell'Fbi.