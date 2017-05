Sparita una bambina di 8 anni a Mestre: si teme un rapimento, è caccia all'uomo

Una bambina di 8 anni, straniera, sarebbe stata rapita da un uomo a Mestre, che si sarebbe allontanato con la piccola a bordo di un’auto. E’ stato il padre della bimba, un uomo dell’Europa dell’Est, a dare l’allarme al 113. La dinamica del fatto non è ancora stata chiarita. L’auto con la quale il presunto rapitore si è allontanato apparterebbe allo stesso genitore della ragazzina. Nella provincia veneziana sono in corso posti di blocco di polizia e carabinieri.

INDAGINI ANCHE IN CROAZIA. Portano fino in Croazia gli accertamenti che gli investigatori italiani stanno svolgendo per dare una soluzione alla vicenda della bambina di 8 anni sparita stamane a Mestre, probabilmente sottratta da un conoscente del padre della piccola. Lo apprende l'agenzia Ansa "da fonti bene informate". Le stesse fonti parlando peraltro di segnali, nelle ultime ore, che potrebbero far pensare ad una positiva conclusione del fatto. Il padre e la figlia sono di origine croata.