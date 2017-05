Al voto 10 milioni di italiani. Nel Maceratese nessuno vuole fare il sindaco: Comune sarà commissariato

Venticinque comuni capoluogo di provincia di cui 4 comuni capoluogo di regione: Palermo, Genova, Catanzaro e L’Aquila. Sono 1014 i comuni interessati alla consultazione elettorale dell’11 giugno prossimo che riguarderanno oltre 10 milioni 600 mila elettori. Con la presentazione delle liste è entrata nel vivo, in questo fine settimana, la campagna elettorale.

Ecco le sfide più importanti:

PALERMO - L’architetto indipendente Ciro Lomonte, sostenuto dal movimento "Siciliani liberi", è in questo momento l’unico candidato ufficiale a sindaco di Palermo. A aspirare alla poltrona ci sono altri 6 pretendenti, pronti a depositare le liste entro mercoledì prossimo.

GENOVA - Sono 9 i candidati sindaco, 15 le liste per il consiglio comunale e 5 quelle per i municipi. Il centrosinistra presenta l’assessore comunale uscente Gianni Crivello. Il centrodestra il manager Marco Bucci che vuole espugnare lo storico fortino rosso. M5S schiera l’orchestrale Luca Pirondini.

CATANZARO - Saranno 4 i candidati che si contenderanno la carica di sindaco di Catanzaro col sostegno di 21 liste e 672 aspiranti al Consiglio comunale. Il sindaco uscente Sergio Abramo raggruppa sei liste; il centrosinistra si affida al cardiologo e consigliere regionale del Pd Enzo Ciconte sostenuto da 11 liste.

L'AQUILA - Saranno 24 le liste a sostegno dei 7 candidati a sindaco a L’Aquila chiamata al rinnovo del Consiglio comunale dopo la chiusura del decennio guidato da Massimo Cialente. Il Pd candida Americo Di Benedetto. Il centrodestra fa quadrato con l'ex Casapound Pierluigi Biondi. M5S schiera Fabrizio Righetti.

PADOVA - Sono 7 i candidati che si contenderanno la carica di sindaco. Complessivamente sono state presentate 21 liste, con 629 candidati al consiglio comunale. Si ripresenta Massimo Bitonci, primo cittadino uscente (Lega Nord, FI e FdI). La sfida torna ad essere aperta: Sergio Giordani, 64 anni, imprenditore sostenuto dai dem, colpito da ictus, è riuscito a recuperare. VERONA - Sono 25 le liste a sostegno di 10 candidati sindaco. Dopo dieci anni di amministrazione il sindaco Flavio Tosi, affida la città a Patrizia Bisinella, sua compagna nella vita.

PARMA - Sono 10 i candidati sindaco: tutti contro Federico Pizzarotti che, dopo aver lasciato M5S, si presenta con la sua lista civica Effetto Parma. Gli sfidanti più accreditati sono Paolo Scarpa (centrosinistra), Laura Cavandoli (centrodestra).

Tra le curiosità emerse oggi, quella di Penna San Giovanni (Macerata), dove il sindaco Giuseppe Mancinelli è giunto alla scadenza del suo mandato, ma a mezzogiorno, termine ultimo per la presentazione delle liste, non si è presentato nessuno; quindi a giugno non si voterà e il Comune sarà commissariato. Stessa sorte capiterà a Elva, piccolo Comune di 97 abitanti dell’Alta Valle Maira in provincia di Cuneo: alla chiusura dei termini per la presentazione di liste e candidati sindaco, in Municipio non si è presentato nessuno ed Elva sarà dunque commissariata.

A Bettola invece, paese di Pier Luigi Bersani (che però è residente a Piacenza e vota in città), i candidati sindaco sono 4 e tutti in rappresentanza di liste civiche.

Sono 7 i candidati sindaco in corsa per il Comune di Como, tra questi anche Casapound che candida Fabio Corbeddu.

Otto i candidati sindaco a Oristano tra i quali quattro donne. I i comuni capoluogo di provincia al voto sono: Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Lecce, Taranto, Trapani, Oristano.