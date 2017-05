Corea Nord: Moon, missile viola risoluzioni Onu

PECHINO - L'ultimo lancio di missile fatto dalla Corea del Nord e' ''una chiara violazione delle risoluzioni dell'Onu'' e ''una grave minaccia alla sicurezza regionale'': e' il commento del presidente sudcoreano Moon Jae-in che ha invitato Pyongyang a lavorare alla ripresa del dialogo. Seul, ha detto Moon nel Consiglio sulla sicurezza nazionale, trattera' in modo risoluto ''le provocazioni per assicurare che non ci siano errori di calcolo''.