(ANSA) - BERLINO, 14 MAG - Aperti i seggi stamani per le elezioni legislative dello Stato del Nord Reno -Weftalia, un voto locale chiave per le prossime politiche di settembre in Germania. Il Nord Reno-Westfalia, che include città come Colonia e Dusseldorf e il bacino industriale della Ruhr, è tradizionalmente una roccaforte dei socialdemocratici e l'esito delle urne sarà una cartina di tornasole per capire le reali possibilità del socialdemocratico Martin Schulz di battere la cancelliera in carica Angela Merkel. I seggi chiuderanno alle 16:00, ora locale, e già in serata saranno resi noti i risultati. Le previsioni della vigilia danno un testa a testa tra i socialdemocratici, che hanno governato la regione dal 1966 (con un'eccezione di 5 anni) e i cristiano-democratici della Merkel.