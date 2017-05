(ANSA) - KATHMANDU (Nepal) - 14 MAG - Per la prima volta in venti anni, i nepalesi sono chiamati oggi a votare nelle elezioni municipali, un segnale di stabilizzazione nell'ancora fragile e divisa democrazia del Paese. I posti di sindaco e amministratori locali sono stati ricoperti negli ultimi decenni da funzionari governativi, prima a causa di dieci anni di insurrezione comunista e poi per un successivo decennio di negoziati. Al momento il voto si è svolto in modo tranquillo nella Stato himalayano, a parte incidenti minori. Ci sono in corsa circa 50 mila candidati per 13.556 posti. Il voto è molto sentito dalla popolazione perché un 'sindaco - dicono in molti - è più importante di un primo ministro'. Oggi si vota in una parte del Paese e tra circa un mese nei rimanenti seggi. (ANSA).