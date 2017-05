Iran: Rohani, alle elezioni si sceglie tra pace e tensione

(ANSA) - TEHERAN, 14 MAG – Le elezioni presidenziali del 19 maggio in Iran saranno una scelta tra "la pace e la tensione". Così il presidente iraniano e candidato alle prossime elezioni, Hassan Rohani, ha parlato ieri sera a una grande folla di sostenitori riunita allo stadio Azadi di Teheran per la prima grande manifestazione elettorale di queste presidenziali. Rohani ha parlato di una decisione storica che dovrà essere presa dal popolo, "chiamato a scegliere se proseguire sulla via della pace o tornare indietro e scegliere la tensione". Il presidente ha quindi rimarcato la politica portata avanti da suo governo e tesa all'apertura "costruttiva" nei confronti del resto del mondo, invitando il popolo iraniano a fare in modo che "l'Iran non torni ad essere isolato". In uno stadio gremito di sostenitori, spiccava la massiccia presenza di giovani. L'impressione degli osservatori è infatti che il maggior sostegno al presidente uscente arrivi proprio dagli strati più giovani della popolazione, più inclini alla modernizzazione.