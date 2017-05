(ANSA) - TEHERAN, 14 MAG – "Gli attuali governanti sentiranno presto il grido del popolo per la giustizia". Lo ha affermato il candidato conservatore alle presidenziali del 19 maggio in Iran, Ebrahim Raisi, che in una manifestazione elettorale a Shahrekord, capoluogo della regione di Chahar Mahaal-e Bakhtiari, ha puntato sull'esigenza di "lasciare che la gente provi la giustizia sociale". Raisi è tornato poi ad attaccare l'accordo sul nucleare, contestando anche il fatto che abbia allontanato lo spettro di un conflitto. "E' stata la potente presenza sulla scena della gioventù a togliere l'ombra della guerra - ha detto Raisi - e non un contratto che questi signori hanno firmato".