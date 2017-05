Egitto: giudici sfidano nuova legge che dà più poteri a Sisi

(ANSA) - IL CAIRO, 14 MAG - I giudici del Consiglio di stato egiziano, che si occupa dei contenziosi con il governo, hanno votato a stragrande maggioranza il loro decano come loro capo sfidando la nuova legge voluta dal presidente Sisi che assegna a lui la prerogativa di nominare il responsabile degli organismi giudiziari. In base alla nuova direttiva ogni settore della magistratura deve indicare tre o quattro dei propri dirigenti per lasciare la scelta finale al capo dello stato. Oltre al Consiglio di stato, tra gli altri organismi giudiziari c'è la corte di cassazione e l'avvocatura dello stato che si sono già sottoposti alla nuova procedura. Il giudice scelto dal Consiglio di stato è Yahya Dakroury, che lo scorso anno si pronunciò contro la cessione all'Arabia Saudita di due isole del Mar Rosso. (ANSA)