Papa: voglio ricordare alla Chiesa di avere cura dei bambini

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO 14 MAG - Con la canonizzazione dei pastorelli di Fatima "ho voluto anche proporre a tutta la Chiesa di avere cura dei bambini", ha detto il Papa, a braccio, dopo aver spiegato alla folla presente in piazza San Pietro per la recita del "Regina coeli" che la santità dei due pastorelli Francisco e Giacinta "non è conseguenza delle apparizioni, ma della fedeltà e dell'ardore con cui essi hanno corrisposto al privilegio ricevuto di poter vedere la Vergine Maria". In piazza, secondo le stime della Gendarmeria vaticana, erano presenti circa 25mila persone. Papa Francesco ha ricordato anche la festa della mamma, pregato "per tutte le mamme del mondo, anche quelle in cielo", e invitato i presenti, a pregare in silenzio, insieme a lui, per la propria mamma, "anche per quelle in cielo".