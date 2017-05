Renzi, Pd pulisce Roma per dare mano, senza polemiche

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Buongiorno. Oggi il Pd Roma scende in piazza con le #magliettegialle per dare una mano alla città. Senza polemiche. Grazie ai volontari!". Lo ha scritto su Twitter il segretario del Pd Matteo Renzi, mentre stamani prendeva il via l'iniziativa Dem per pulire la città di Roma dai rifiuti, cui prendono parte - è stato annunciato ieri - oltre mille volontari. "Oggi il Pd scende in piazza a Roma non per protestare come spesso fanno i partiti, ma per pulire, dare una mano, migliorare le condizioni di vita della Capitale. Lo facciamo senza polemiche con l'Amministrazione comunale, lo facciamo pagando di tasca nostra il servizio dell'Azienda dei rifiuti, lo facciamo perché le #magliettegialle diventeranno sempre più un marchio di fabbrica del nuovo Pd", ha aggiunto su Facebook. "E' bastato l'annuncio della nostra iniziativa e subito il problema pulizia della città a Roma è diventato un tema di cui occuparsi e non più una questione da negare. Bene così, no? Anche questo è servizio pubblico".