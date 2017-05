Renzi con i volontari che puliscono Roma, non è provocazione

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "L'importante è che abbia funzionato. Dicono che lo facciamo soltanto a Roma in maniera provocatoria, invece, da sindaco di Firenze la prima cosa che chiesi fu la fondazione degli 'Angeli del bello' per farsi dare una mano dai cittadini". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi incontrando nei pressi della stazione Tuscolana le magliette gialle al lavoro oggi per pulire Roma. Renzi appena arrivato ha chiesto al vicepresidente della Camera Roberto Giachetti come fosse andata. Giachetti ha risposto: "Bene, siamo stati da più parti e siamo contenti perché è riuscita. Avendo da ieri notte pubblicato i siti dove saremmo stati, l'Ama passa in continuazione. Il risultato lo abbiamo ottenuto". "Se la mette la maglietta gialla?", ha chiesto a Renzi una volontaria. "No, sennò sembra che voglio fare spot. Niente polemiche, io non ho fatto niente, era solo per dirvi grazie", ha risposta sorridendo il segretario.