Lega: primarie Salvini-Fava, militanti al voto fino alle 18

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Circa 15.000 militanti della Lega Nord sono chiamati oggi a scegliere il segretario federale fra l'uscente Matteo Salvini e lo sfidante Gianni Fava. I seggi per le primarie sono allestiti nelle sezioni provinciali del partito e chiudono alle ore 18. Tra i due sfidanti il primo a votare stamattina alle 9, Fava, assessore regionale all'agricoltura, nel seggio nella sede della Lega nord provinciale a Sant'Antonio di Porto mantovano, comune nell'hinterland di Mantova. Circa un'ora dopo il segretario uscente ha espresso la sua preferenza al seggio milanese nella sede federale di via Bellerio. In via Bellerio dovrebbe votare anche il presidente fondatore Umberto Bossi, mentre l'altro ex segretario, Roberto Maroni, esprime la sua preferenza a Varese. Un primo risultato è atteso questa sera. La proclamazione del segretario federale è prevista al congresso di Parma della prossima domenica.