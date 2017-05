Iran: sondaggio elezioni, blocco per Rohani al 41,8%

(ANSA) - TEHERAN, 14 MAG – Riformisti e moderati che fanno capo al presidente uscente Hassan Rohani sarebbero in vantaggio, secondo un sondaggio effettuato dall'Irna, nelle dichiarazioni di voto per le elezioni presidenziali in Iran del 19 maggio. Il sondaggio mostra che il 41,8% degli intervistati ha dichiarato di votare per i riformisti e moderati. Per l'elezione alla presidenza della Repubblica islamica serve però una maggioranza del 50% più uno di voti. Altrimenti, i due candidati che avranno raccolto maggiori preferenze si sfideranno nel ballottaggio del 26 maggio. Tra i conservatori, il maggior numero di consensi - sempre secondo il sondaggio dell'Irna - è ottenuto dall'ayatollah Ebrahim Raisi della città sacra di Mashad. Dal sondaggio, condotto in città capoluogo di 31 province iraniane, è emerso inoltre che il 67% degli aventi diritto andrà a votare (con un trend crescente del 3% rispetto alla scorsa settimana), mentre il 16,2% ha dichiarato di non aver ancora deciso se recarsi o meno alle urne.